L’Inter gioca d’anticipo: Sarri concede il bis

Tra Inter e Lazio ci sono sempre stati buoni rapporti come dimostrano gli affari degli ultimi anni

L’Inter ha bisogno di certezze e la Lazio non è da meno. Si sa che tra le due compagini i rapporti di mercato sono sempre stati ottimi.

Si può dire che quasi ogni anno c’è un trasferimento in un senso o in un altro, prova ne sia anche l’arrivo di Vecino il quale, anche se arrivato a parametro zero, non ha incontrato grosse resistenze o tentativi di rinnovo da parte dell’Inter. Nella storia possiamo menzionare decine di nomi che sono passati dalla Lazio all’Inter, un po’ meno in senso opposto. I milanesi però hanno deciso di bruciare le tappe, trovando anche il gradimento di mister Sarri.

Inzaghi vuole subito Acerbi, Gagliardini sul piatto

Francesco Acerbi si è trasferito all’Inter in prestito questa estate, quando i suoi rapporti con lo spogliatoio e con la tifoseria non erano certo dei migliori, anzi, la Nord oramai lo aveva etichettato come indesiderato. Il difensore ha così ritrovato Simone Inzaghi, artefice della sua rinascita alla Lazio, il quale ha tutta l’intenzione di riscattare uno dei suoi pupilli già a gennaio. Marotta vorrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica, ovvero Roberto Gagliardini, valutato circa 5 o 6 milioni dalla dirigenza nerazzurra. Ora non si può dire che la Lazio abbia grossi problemi a centrocampo, ma Sarri sarebbe ben disposto a concedere il bis, dopo l’arrivo di Vecino. Gagliardini non sta giocando molto e vorrebbe cambiare aria, così il centrocampista accetterebbe di buon grado la meta romana. L’affare potrebbe chiudersi anche perché risulta difficile un rientro di Acerbi a Roma, soprattutto per volere della tifoseria, che non vedrebbe di buon occhio la cosa. Acerbi è valutato circa 4 milioni e la fine del suo prestito sarebbe fissata a giugno 2023. Con Inzaghi ha disputato 14 partite, portando a casa una discreta media di minuti giocati, che si attesta a 67.