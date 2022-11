Clamoroso, Matri torna in campo: UFFICIALE, ecco dove giocherà

L’ex punta della Juventus, Alessandro Matri, ha deciso a sorpresa di rimettersi gli scarpini e iniziare una nuova avventura da calciatore

Non è mai semplice dire addio al calcio giocato. Il momento di appendere gli scarpini al chiodo, solitamente è il più difficile in assoluto da gestire e affrontare per un professionista che pratica questo meraviglioso sport da tanti anni.

Ne sa qualcosa anche Alessandro Matri, ex centravanti di Juventus, Milan e Sassuolo – tra le altre – che non calca il rettangolo verde dal 2020, quando terminò – dopo sole 8 presenze in Serie A – la sua esperienza con la maglia del Brescia. Lì il classe ’84 decise che era giunta l’ora di dire basta col pallone e, da qualche mese, si è unito a ‘Dazn’ in veste di commentatore.

Calciomercato, Matri firma in seconda categoria: è UFFICIALE

Nonostante ciò, Matri – un po’ a sorpresa – ci ha ripensato. È, infatti, ufficiale il suo passaggio al Graffignana 2013, club dilettantistico lombardo che milita nel girone M di seconda categoria. A 38 anni, dunque, la punta tornerà in campo, cercando di aiutare la sua nuova squadra a migliorare sensibilmente la posizione in classifica (terzultimo posto). I tifosi, dal canto loro, sognano anche di vincere il campionato, ma il distacco dalla vetta è ampio.