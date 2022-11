Non basta Weah: Bale riacciuffa gli Stati Uniti

Arriva il primo pareggio del Mondiale in Qatar: il match tra Stati Uniti e Galles termina 1 a 1, botta e risposta Gareth Bale-Tim Weah

L’ultimo match di questa giornata all’insegna del Mondiale in Qatar si è concluso con un pareggio (il primo nella competizione). Fra le mura dell’Ahmad bin Ali Stadium si sono affrontati faccia a faccia Stati Uniti e Galles.

Come detto, nessuna delle due squadre è riuscita a prendersi i tre punti. Non sono comunque mancate le emozioni in una partita giocata a ritmi abbastanza elevati. A passare in vantaggio, al 36esimo del primo tempo, è la formazione guidata dal CT Gregg Berhalter, grazie alla rete firmata dal giovane figlio d’arte Tim Weah.

Mondiale Qatar, Stati Uniti-Galles 1-1: marcatori e classifica

Nella ripresa, però, Bale e compagni reagiscono, migliorando vistosamente la loro prestazione. E proprio l’esterno ex Real Madrid agguanta il pareggio nel finale, battendo con freddezza dal dischetto Turner. Un punto a testa, dunque, per Stati Uniti e Galles, con la super Inghilterra già prima in solitaria a quota tre.

Stati Uniti-Galles 1-1: 36′ Weah (SU), 82′ rig. Bale (G)

CLASSIFICA GRUPPO B: Inghilterra 3, Galles 1, Stati Uniti 1, Iran 0