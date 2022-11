Colpo Juventus dopo il Mondiale, lascia il Barcellona

Il Mondiale è vicino ma i club d’Europa già pianificano il mercato invernale. Super colpo per Allegri

Siamo ormai vicini alla partenza del Mondiale in Qatar, ma le big di tutta Europa sono alla continua ricerca di colpi importanti e, ove possibile, innesti da inserire già a gennaio.

Max Allegri dopo il Mondiale avrà recuperato al cento per cento importanti pedine come Pogba e Chiesa, che ha già ripreso a giocare anche contro la Lazio, ma altri inserimenti in rosa sono fondamentali per proseguire la scalata in classifica. Fino a un mese fa infatti la Juventus non era ben vista dalla critica, ma ora il discorso è cambiato perché è in piena zona Champions.

Raphinha saluta il Barcellona, Allegri sorride

Inutile dire che Raphinha farebbe molto comodo a Massimiliano Allegri. Il ragazzo è attualmente impegnato con la nazionale brasiliana e Xavi, al Barcellona, non gli sta dando lo spazio che si auspicava quando è arrivato in Catalogna in estate. Fino ad ora Raphinha ha messo a segno due reti e 4 assista nelle 18 partite disputate tra Liga e Champions, ma al netto di tutto la media minuti per il talento brasiliano si attesta più o meno sui 45′ a match. Arrivato al Barcellona a luglio per una cifra di 58 milioni, Xavi non gli sta dando la giusta considerazione, facendo anche storcere il naso alla dirigenza che ha investito molto sul ragazzo. Il suo contratto lo lega ai blaugrana fino al 2027, ma non è improbabile vederlo lasciare la Spagna già in gennaio, magari con una formula basata su prestito con obbligo condizionato.

Allegri potrebbe così rinforzare il reparto offensivo, soprattutto vista la poca costanza a livello fisico di Angel Di Maria, finora poco convincente con la maglia bianconera. Si attendono aggiornamenti, ma per ora Raphinha vorrà pensare solo al mondiale, poi si vedrà.