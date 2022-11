Dalla Francia a parametro zero: che occasione per il Milan

Il Milan resta sulle tracce di Houssem Aouar: il centrocampista classe ’98 nel mirino dei rossoneri per la prossima stagione

La pausa del campionato permette al Milan di pensare alla prossima stagione e di programmare le operazioni di mercato. Tra i principali obiettivi c’è sempre Houssem Aouar.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan resta sulle tracce di Houssem Aouar. Il centrocampista classe ’98, in forza al Lione, è in scadenza di contratto e al termine della corrente stagione potrebbe lasciare il club francese a parametro zero.

L’Olympique Lione, infatti, non sembra essere intenzionato a rinnovare il contraggo al giocatore franco-algerino cresciuto nel proprio settore giovanile. Una possibile occasione a parametro zero – dunque – in vista della prossima stagione per il club rossonero che resta alla finestra.

Calciomercato Milan, ipotesi Aouar a parametro zero

Attualmente valutato 20 milioni di euro, Houssem Aouar è un centrocampista franco-algerino classe ’98. In questa stagione he raccolto 6 gettoni di presenza, realizzando anche un gol in campionato dopo aver fatto molto bene lo scorso anno, con otto gol e quattro assist in quarantacinque apparizioni tra Ligue 1 ed Europa League. Un suo ingaggio a parametro zero permetterebbe al Milan di ingaggiare un centrocampista di qualità e dalle ottime potenzialità, spendendo relativamente poco.