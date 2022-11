Milan-Luis Alberto, il nome che fa decollare l’affare

Luis Alberto potrebbe anche dire addio alla Lazio dopo che Sarri non lo coinvolge più di tanto: la situazione da urlo

Il centrocampista spagnolo, Luis Alberto, ha vissuto una situazione di alti e bassi con Maurizio Sarri, che gli preferisce un’altra mezzala nel 4-3-3. Con Simone Inzaghi nel suo tipico 3-5-2, l’ex Liverpool ha dato il meglio di sè riuscendo così ad imporsi sulla scena internazionale. Ormai da tanto tempo nella Capitale, lo spagnolo è stato già ad un passo dall’addio in estate.

Come riportato dall’edizione de “Il Corriere dello Sport”, uno degli agenti del suo entourage, Miguel Alfaro, è tornato a parlare della situazione del centrocampista spagnolo: “Le parti si rispettano, andrà tutto gestito per il bene di tutti. L’allenatore fa le sue scelte, ma anche il calciatore, che ha fatto la storia del club, può sentirsi non a suo agio in una situazione come questa”. Infine, ha rivelato: “I cicli possono finire, fa parte della storia”. Così Luis Alberto potrebbe dire addio alla Lazio per un nuovo capitolo prestigioso della sua carriera con la suggestione Milan.

Milan, scambio per Luis Alberto: la situazione

La suggestione sarebbe quella di uno scambio con Alexis Saelemaekers, l’esterno belga pronto a scendere in campo nuovamente a partire da gennaio dopo il suo infortunio. Quest’ultimo sperava in una convocazione al Mondiale in Qatar, ma a causa di un problema fisico ha dovuto così rinunciarvi senza essere chiamato dal Ct. Inoltre, Sarri potrebbe avere il ‘suo’ Callejon con la velocità e rapidità dell’esterno del Milan, che potrebbe essere inserito in uno scambio con Luis Alberto. Idee suggestive in Serie A con la possibilità di arrivare così a colpi di scena da urlo già a partire da gennaio. Lo spagnolo non ha avuto mai un’intesa da urlo con Sarri, che l’ha fatto ruotare facendolo partire spesso anche dalla panchina. Ora il suo futuro può essere ancora in Italia con un cambio netto e in maniera definitiva per mettere in mostra tutto il suo talento.