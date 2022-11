Dal debutto in Nazionale alla big: ora la Juventus lo punta

Tutto cambia rapidamente nel mondo del calcio: la Juventus pensa in grande così come l’Inter, ora l’esordio in Nazionale

Novità importanti per quanto riguarda il futuro della rivelazione della Serie A, che è stato anche convocato dal Ct Roberto Mancini per le prossime sfide della Nazionale italiana. Negli ultimi mesi si è consacrato in Serie A lavorando sui particolari e impegnandosi sempre di più sul lavoro quotidiano.

Cresciuto nell’Avellino in Serie C, Fabiano Parisi è diventato uno dei terzini più promettenti della Serie A con la maglia dell’Empoli trovando anche il gol nell’ultima sfida di campionato prima della sosta Mondiale. Ora è stato convocato anche in Nazionale dal Ct Roberto Mancini, che lo valuterà in questi giorni da vicino. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Juventus e Lazio, che l’hanno messo nel mirino ormai da tanto tempo per provare così il colpo a sorpresa in vista della prossima stagione. Parisi continuerà il suo percorso di crescita ad Empoli prima di prendere una decisione in ottica futura con tanti top club d’Italia che proveranno l’assalto decisivo.

Juventus e Lazio, Parisi sempre più al top

Il terzino dell’Empoli, classe 2000, Fabiano Parisi, potrebbe così continuare la sua avventura in Toscana, per poi dire addio a giugno all’Empoli per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Tanti top club d’Italia, come la Juventus, l’hanno monitorato a lungo per provare così il colpo da urlo in ottica futura.

Parisi si sta confermando sempre di più ad altissimi livelli mettendo in mostra il suo cambio di passo e la sua reattività per compensare la sua struttura fisica. Un terzino di spinta costante dotato di un’ottima tecnica di base che riesce sempre a mettere in situazione lavorando sui dettagli. In quest’ottica le big d’Italia sono già in proiezione futura per arrivare a colpi di assoluto livello: la Juventus vorrebbe così provare il super acquisto da urlo. Dalla Serie D alla Nazionale italiana: il percorso di crescita non sembra essere finito qui per il ragazzo di Serino, piccolo paese della provincia di Avellino.