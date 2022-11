Incontro con Cristiano Ronaldo: c’è il sì per gennaio

Cristiano Ronaldo è sempre al lavoro per il suo futuro dopo le dichiarazioni polemiche contro lo United: c’è l’incontro decisivo

Saranno settimane ricche di colpi di scena per il campione portoghese, ora impegnato ai Mondiali in Qatar. Novità interessanti in vista del suo futuro con il possibile addio già a gennaio in casa Manchester United. Tante dichiarazione criticando apertamente la società del top club inglese e dell’attuale manager olandese ten Hag. Il loro rapporto è ridotto ai minimi termini e così CR7 vorrebbe tornare anche a giocare in Champions League per il dualismo eterno con Lionel Messi.

Come svelato dal tabloid inglese “The Sun” ci sarebbe il forte interessamento di David Beckham, suo ex compagno di squadra proprio ai tempi del Manchester United, che vorrebbe portare già a gennaio Cristiano Ronaldo all’Inter Miami. Il proprietario del prestigioso club americano avrebbe già avuto contatto con l’entourage del portoghese, che sarebbe anche interessato a volare negli Stati Uniti. Ma sembra che l’obiettivo numero uno sia sempre Lionel Messi: in caso di mancato arrivo dell’argentino, ecco pronto il top player portoghese.

Il suo addio al Manchester United ormai è soltanto questione di ore: a gennaio ci sarà la separazione tra Ronaldo e i Red Devils dopo le sue numerose dichiarazioni polemiche nei confronti della società inglese. In estate è stato anche accostato al Napoli con uno scambio super con Victor Osimhen, ma alla fine è rimasto in Premier League senza troppi entusiasmi. Ora ci sarà la decisione definitiva di trovare nuovamente serenità altrove sposando un nuovo progetto entusiasmante.

Cristiano Ronaldo, la voglia di riscatto

Il campione portoghese vorrebbe così continuare il suo percorso in Europa per giocare ancora in Champions League visto che Messi è sempre molto attivo co il PSG. La sua voglia di riscatto è davvero importante per scendere in campo con la voglia di sempre: in questo scorcio di stagione la delusione è stata tanta con la maglia del Manchester United, che aveva scelto dopo l’addio alla Juventus per ritornare alle origini. Anche l’altro club della MLS, LA Galaxy, potrebbe pensare all’acquisto del portoghese, che sarà concentrato ai Mondiali in Qatar.