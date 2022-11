Lutto in Ligue 1: arbitro muore in allenamento a 42 anni

Un fulmine a ciel sereno sconvolge il calcio francese: muore improvvisamente il direttore di gara della Ligue 1

Johan Hamel è morto nelle scorse ore, per un malore improvviso durante un allenamento. Il direttore di gara aveva arbitrato lo scorso 6 novembre Lille-Rennes, fischiando un rigore e decretando un’espulsione.

È deceduto a causa di un ictus, mentre si allenava ieri nella sua Jacou in Occitania, alla periferia di Montpellier. Il Sindacato Arbitri del Football Elite, il SAFE, ha annunciato la sconvolgente notizia che ha scosso il calcio francese e non solo.

Come anticipato, è stato il SAFE a dare l’annuncio del decesso dell’arbitro 42enne che era stato assegnato al VAR dell’ultima partita del PSG, prima dei Mondiali in Qatar, contro l’Auxerre. Ecco il comunicato:

“L’arbitraggio è in lutto. Apprendiamo del decesso del contro collega e amico Johan Hamel, arbitro di Ligue 1, all’età di 42 anni. Alla sua famiglia, ai suoi cari e amici, Safe e gli arbitri rivolgono le loro condoglianze più profonde. Johan, ci mancherai”.

L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras. pic.twitter.com/qhzVKHYLrN

— SAFE (@ArbitresSAFE) November 16, 2022