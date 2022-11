Via a gennaio, il Milan prova lo scippo alla Lazio

Con lo stop dei campionati per via del mondiale, le società possono iniziare a progettare il mercato di riparazione.

Questa sosta per via dei mondiali in Qatar, permette alle società di iniziare a programmare il proprio calciomercato. Sono molti i club alla ricerca di calciatori in grado di aumentare la qualità della propria squadra, in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Tra i calciatori che potrebbero lasciare il proprio club c’è Ivan Ilic, centrocampista classe 2001 in forza all’Hellas Verona. La brutta stagione dei gialloblu, ora ultimi in classifica, potrebbe portare il serbo ad un addio nel mercato invernale. I club interessati non mancano, e sono pronti a tornare alla carica qualora si presentasse la giusta occasione.

Ilic via a gennaio: Lazio e Milan sulle sue tracce

Come detto, il classe 2001 potrebbe salutare il Verona nel mercato di riparazione. Tra le squadre interessate ci sono Lazio e Milan, con i biancocelesti che lo seguono già dallo scorso mercato estivo. Maurizio Sarri stravede per lui e non è da escludere che, sopratutto qualora dovesse partire Luis Alberto, la società possa bussare ai gialloblu con l’offerta giusta. Anche i rossoneri vista la giovane età e la qualità che possiede il calciatore, sono molto interessati per rinforzare il centrocampo a disposizione di mister Stefano Pioli. Sul centrocampista, però, ci sono anche alcune squadre inglesi, che potrebbero facilmente portare la cifra richiesta dal presidente Maurizio Setti. Il futuro di Ilic è destinato ad accompagnarci per tutto il mercato, con la sensazione che la sua avventura a Verona sia oramai giunta al termine.