Doccia gelata per la Juventus: c’è in ballo la Champions

Il calciomercato è pronto a partire, con le società che hanno iniziato a programmare possibili acquisti e cessioni.

La sosta per il mondiale in Qatar, permette alle società di concentrarsi sul mercato che aprirà i battenti tra circa un mese e mezzo. Prima di intervenire in entrata, i club vogliono provare a piazzare qualche calciatore che non rientra più nel progetto tecnico del proprio allenatore.

E’ il caso della Roma che, nel mercato di riparazione, cercherà di piazzare qualche esubero per poter regalare qualche pedina a José Mourinho. Il principale indiziato a lasciare la capitale è Karsdorp che, dopo il pareggio in trasferta contro il Sassuolo, è stato invitato dal tecnico portoghese a trovarsi una nuova squadra. Il calciatore, dopo che alcuni tifosi lo hanno aspettato sotto la propria abitazione, ha deciso di lasciare la città in anticipo, proprio mentre i giallorossi disputavano la loro ultima partita del 2022 contro il Torino.

Karsdorp lascia la Roma: Juve ipotesi difficile

Come detto, il terzino olandese sembra destinato a lasciare la Roma alla riapertura del calciomercato. Una delle squadre più interessate al giallorosso è la Juventus, con mister Allegri che ne apprezza le qualità. Un trasferimento alla vecchia signora, però, appare molto complicato. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la Roma non è convinta di cedere il calciatore ad una diretta concorrente per la Champions. L’operazione potrebbe andare in porto solamente se la società giallorossa avesse in mano il sostituto ma, ad oggi, cosi non è, e il suo approdo in bianconero appare molto difficile. Per l’olandese si potrebbe aprire lo scenario del prestito, da capire se in Italia oppure all’estero. La cosa sicura è che la sua avventura nella capitale è oramai giunta alla conclusione.