Sarri può sorridere: rinnovo in via di definizione

Le società hanno iniziato non solo a programmare il calciomercato, ma anche alla questione rinnovi.

Con la sosta per i mondiali in Qatar appena iniziata, le società possono finalmente concentrarsi sulle operazioni di mercato in entrata e in uscita. Oltre gli eventuali trasferimenti, ci sono anche i rinnovi contrattuali a tenere banco.

Una delle squadre più attive per quanto riguarda i rinnovi contrattuali è la Lazio, che sta cercando di blindare i propri gioielli. Oltre a Romero, che compirà 18 anni tra pochi giorni, la società è pronta ad un ulteriore rinnovo molto importante per la squadra di Maurizio Sarri.

La Lazio blinda Lazzari: pronto il rinnovo

Il calciatore che la Lazio si appresta a blindare è Manuel Lazzari. Dato come sicuro partente la scorsa stagione, per via del modulo proposto da Sarri, si è rivelato un arma fondamentale per il tecnico toscano. Il ragazzo si è inserito alla perfezione nei meccanismi tattici della squadra e, per questo motivo, società e allenatore sono in accordo sul prolungamento del contratto. Stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport, il nuovo accordo vedrà il calciatore passare da 1,3 milioni a stagione percepiti fino ad ora, agli 1,6 previsti dal nuovo contratto. La nuova scadenza contrattuale è fissata al 2027, quando il calciatore avrà 33 anni. La firma potrebbe arrivare già la prossima settimana per chiudere definitivamente la questione. Questo rinnovo va a testimoniare i progressi fatti dal calciatore sotto la guida di Sarri che, ad oggi, sembra non poterne fare a meno. L’avventura del calciatore azzurro in maglia biancoceleste è destinata a continuare ancora a lungo.