Altro che Juventus, Di Maria trascina subito l’Argentina con una doppietta

L’Argentina si prepara per il Mondiale e il grande protagonista dell’ultimo test è Angel Di Maria: altro che Juventus, arriva la doppietta

Pochi giorni alla partenza del Mondiale in Qatar. Domenica ci sarà la prima sfida tra l’Ecuador e il Qatar, mentre l’Argentina esordirà martedì 22 novembre contro l’Arabia Saudita. La Seleccion argentina è una delle grandi favorite per la vittoria finale, vista la rosa di grandi campioni.

Tra i convocati per la spedizione in Qatar ci sono anche Angel Di Maria e Paulo Dybala, entrambi in dubbio fino all’ultimo per gli infortuni con Juventus e Roma. Proprio ‘El Fideo’ si è reso protagonista di una grande amichevole.

Argentina, infortunio alle spalle per Di Maria: doppietta contro gli Emirati Arabi

Il Mondiale si avvicina e l’Argentina si prepara per l’esordio contro l’Arabia Saudita. La Seleccion di Scaloni ha deciso di affrontare gli Emirati Arabi in un’amichevole pre Mondiale per testate le tattiche e la forma dei giocatori.

L’amichevole è stata vinta 4-0 dalla Nazionale argentina, con grande protagonista Angel Di Maria. L’attaccante della Juventus infatti ha segnato due gol, mettendosi alle spalle i problemi fisici. Gli altri due gol invece sono stati messi a segno da Messi e Alvarez.