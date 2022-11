Ancelotti vuole strapparlo all’Inter, accordo imminente

Salta il passaggio di Edin Dzeko al Real Madrid: l’attaccante bosniaco prossimo al rinnovo con l’Inter di Simone Inzaghi

Niente Edin Dzeko per Carlo Ancelotti: il tecnico di Reggiolo voleva Dzeko come vice Benzema nel roster di attaccanti del Real Madrid.

Delusione Dzeko per Carlo Ancelotti: il tecnico del Real Madrid aveva messo nel mirino il centravanti bosniaco come vice di Karim Benzema. Un affare che non andrà in porto, come svelato da Don Balon: l’attaccante classe ’86, nove gol e quattro assist nelle prime ventuno partite di questa stagione, sarebbe infatti in procinto di rinnovare il suo contratto che lo lega all’Inter fino al prossimo 30 giugno.

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, infatti, aveva pensato all’ex Roma come naturale sostituto di Karim Benzema, attaccante principe dei Blancos. Una “mazzata” per il trainer di Reggiolo, dato che il gigante originario di Sarajevo sarebbe in procinto di prolungare il suo accordo in essere con i nerazzurri.

Calciomercato Inter, niente Real Madrid per Dzeko

Real Madrid, ma non solo: per Edin Dzeko si era profilata anche l’ipotesi di un trasferimento nella Major League Soccer, il massimo campionato statunitense. Niente da fare: il futuro del centravanti classe ’86, al suo secondo anno all’Inter, resta e resterà ancora a tine nerazzurre.