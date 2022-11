Milan e Inter fiutano il colpo: servono 30 milioni

Con i mondiali che stanno per prendersi la scena, le società sono pronte a programmare il calciomercato del presente e del futuro.

Con la prima parte di stagione messa in archivio, le società hanno tutto il tempo per programmare il proprio calciomercato. Non solo quello di riparazione che partirà a breve, ma anche quello estivo in vista della prossima stagione.

Due club che stanno già pensando al futuro sono Milan e Inter, alla ricerca di calciatori giovani e di qualità da poter inserire nella propria rosa. Proprio in questo senso, le due società sembrano aver già individuato l’obiettivo per la prossima stagione, in modo da rinforzare il proprio reparto offensivo.

Noah Okafor finisce nel mirino delle big italiane

Il calciatore che le società milanesi stanno studiando e valutando è Noah Okafor, attaccante svizzero del Salisburgo classe 2000. Il ragazzo è autore di una prima parte di stagione straordinaria, con dieci rete messe a segno e due assist tra campionato e Champions League. Le due big del calcio italiano sono molto interessate al ragazzo, la cui valutazione si aggira circa a 30 milioni di euro. Stando a quanto riporta il portale fichajes.com, però, anche il Real Madrid è forte sul calciatore. I blancos lo ritengono un valido elemento per la successione dell’attuale pallone d’oro Karim Benzema. In estate si potrebbe scatenare una vera e propria asta, con il ragazzo che è pronto a calcare i campi più prestigiosi d’Europa.