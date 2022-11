Scambio immediato: un altro big via dall’Inter

Assalto immediato al big dell’Inter: il possibile scambio con il top club europeo nel calciomercato invernale

“Dobbiamo avere rispetto per la famiglia Zhang che ha investito tanto, dando tanto al sistema calcio e all’Inter. Dopo la pandemia sono cambiate le cose e nessuno può fare più gli investimenti di prima. Tutti hanno dovuto ridimensionare gli investimenti, ma vogliamo restare competitivi”.

“Il mercato di gennaio? Le opportunità vanno colte, ma non penso che ce ne saranno che possano fare al nostro caso. Questo è un gruppo competitivo per raggiungere i nostri obiettivi”. Così Beppe Marotta si è espresso nelle ultime ore sul calciomercato invernale ormai alle porte. L’amministratore delegato nerazzurro esclude colpi di scena a gennaio. L’obiettivo è quello di confermare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per completare la stagione sui tre fronti in cui l’Inter è ancora in corsa, campionato, Coppa Italia e Champions League. Nel frattempo, però, l’Inter dovrà nuovamente guardarsi da possibili assalti esteri da parte delle big. In particolare, un nerazzurro nel mirino dei top club è Denzel Dumfries, che fa gola già in vista di gennaio.

Calciomercato Inter, United all’assalto di Dumfries

L’esterno olandese è nel mirino del Manchester United di ten Hag, che potrebbe anche tentare un assalto immediato sfruttando la carta Dalot. L’ex Milan è in bilico nei Red Devils e rappresenta un’importante contropartita per il club inglese. In ogni caso, la valutazione complessiva di Dumfries da parte dell’Inter supera i 30-35 milioni di euro. Lo United è avvisato.