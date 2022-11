La panchina scotta: incontro imminente e svolta in Serie A

Tensione in casa Atalanta, dopo il duro sfogo di mister Gian Piero Gasperini: programmato un importante incontro con la proprietà nerazzurra

C’è chi ha chiuso il ciclo del 2022 nel migliore dei modi e chi, invece, è rimasto con l’amaro in bocca. L’Atalanta ha disputato una prima parte di stagione ottima, andando anche al di sopra delle aspettative. Nell’ultimo periodo, però, la squadra ha messo a referto alcuni risultati negativi e domenica scorsa è arrivata la sconfitta interna per 2 a 3 contro l’Inter targata Simone Inzaghi.

Ora, tra l’altro, fa discutere non poco lo sfogo di Gian Piero Gasperini, proprio al termine della sfida con i milanesi. “La società deve indicare la strada. Se prendi Hojlund, Okoli e Scalvini devono giocare perché sono giovani di valore, in caso contrario scoppia un casino ogni settimana. Io non ci voglio stare in una situazione del genere, che non è accettabile. L’unica cosa che ci ha salvato è che siamo partiti forti, altrimenti sarebbe scoppiato un casino – ha dichiarato Gasperini a ‘Dazn’ nel post gara -. Se l’obiettivo è raggiungere il quarto posto, basta che me lo dicano e noi lavoriamo per quello. Non posso sentire che litigo con un giocatore tutte le volte che lo sostituisco“.

Atalanta, programmato incontro tra la proprietà e Gasperini

Le parole in questione, come riferisce ‘Sky Sport’, hanno irritato il club, rimasto sorpreso dalla reazione pubblica del tecnico. Ai piani alti c’è l’intenzione di accontentare il trainer ex Genoa, sfoltendo l’ampia rosa attualmente a disposizione. Ma, chiaramente, quanto detto da Gasperini rischia seriamente di lasciare il segno. Molto importante, a questo punto, l’incontro programmato nei prossimi giorni a Boston tra la proprietà americana (Pagliuca) e, appunto, l’allenatore piemontese. Necessario avere maggiore chiarezza per proseguire insieme e il confronto imminente potrebbe rivelarsi decisivo. Vedremo se in senso positivo o negativo.