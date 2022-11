Ronaldo scatena il caos: cosa sta succedendo

Cristiano Ronaldo torna a parlare e scuote il mondo intorno al Manchester United: quante polemiche, il grido del campione portoghese

Una voglia di riscatto dopo il suo ritorno a Manchester, che non ha avuto benefici: in questo modo Cristiano Ronaldo ha scosso l’ambiente dei Red Devils.

Dichiarazioni polemiche di Cristiano Ronaldo durante il programma “Piers Morgan Uncensored” innescando così critiche a non finire intorno al Manchester United, club che l’ha visto crescere e poi è tornato dopo l’addio alla Juventus: “I progressi erano zero. Da quando Sir Alex se n’è andato, non ho visto evoluzioni nel club. Niente è cambiato”.

Il suo rapporto con Ten Hag è ormai ai minimi termini con un possibile addio già a gennaio: “Ferguson sa meglio di chiunque altro che il club non è sulla strada che merita di essere. Lui sa, tutti sanno: gli altri fanno finta di non vederlo, sono ciechi. Penso che i fan dovrebbero sapere la verità: voglio il meglio per il club. Questo è il motivo per cui sono tornato al Manchester United“. Infine, ha rivelato anche le numerose difficoltà all’interno del mondo dei Red Devils: “Ci sono cose che non ci aiutano per raggiungere club blasonati come City, Liverpool e adesso anche Arsenal. Un club con queste dimensioni dovrebbe essere in cima”.

Ronaldo, la polemica in casa Manchester United: addio vicino

Anche al tabloid The Sun lo stesso Ronaldo ha rivelato: “Il Manchester United mi ha tradito, non rispetto ten Hag perché lui non ha mostrato nessun rispetto per me”. In estate è stato ad un passo anche al Napoli e così il portoghese ha rivelato che non era una sua scelta personale: “Il club ha provato a forzarmi ad andarmene, non solo l’allenatore ma tutti quelli intorno alla società e mi sono sentito tradito. Io sento che qualche persona non mi voglia più allo United, non solo da quest’anno ma anche dalla scorsa stagione”. Ora l’addio a gennaio è sempre più vicino con un nuovo capitolo da scrivere della sua carriera ricca di successi.