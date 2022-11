Intreccio Milan-Chelsea e colpaccio da Londra: così Maldini rischia

Il Milan proverà a rinforzare pesantemente la rosa di Pioli già a gennaio: colpo dal Chelsea, i ‘Blues’ però possono far tremare i rossoneri

Non è un momento semplice per il Milan di Stefano Pioli che, nelle ultime settimane, ha perso molto terreno dal Napoli capolista. Sono al momento 11 i punti di distacco dagli azzurri, in attesa di scendere in campo contro la Fiorentina per tornare ad 8 lunghezze dalla squadra di Spalletti.

Ed una delle ‘armi’ che la società di via Aldo Rossi ha in mente di sfruttare pienamente sarà sicuramente il calciomercato invernale di gennaio, una sessione nella quale puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore emiliano là dove le lacune sono state evidenti.

Milan, riecco Ziyech: il Chelsea fa tremare i rossoneri

Una su tutte, la trequarti (e l’esterno destro d’attacco) dove De Ketelaere fino a questo momento non è stato pervenuto e servirà dunque intervenire con decisione già nelle prime settimane del 2023. E stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ il nome caldo può essere quello di Hakim Ziyech, esterno e trequartista di proprietà del Chelsea già abbondantemente accostato ai campioni d’Italia la scorsa estate. Nonostante un lungo contratto fino al 2025, il 29enne ha giocato solo 270′ agli ordini di Graham Potter ed è per questo che a gennaio potrebbe partire.

I ‘Blues’, per fare spazio ad un nuovo innesto, lo lascerebbero partire anche con uno sconto: il Milan, in tal senso, può approfittarne. Attenzione, però. Perchè se i rossoneri dovessero effettivamente bussare alla porta del Chelsea, la dirigenza del club londinese potrebbe ritentare di trattare l’acquisto di Rafael Leao. Pure lui vicino all’addio la scorsa estate, in direzione Premier League, rischia di finire sul tavolo delle trattative per il mese di gennaio. Un’ipotesi comunque molto complessa visto che il Milan difficilmente si priverà del suo uomo più importante a stagione in corso.

Resta il fatto, però, che Ziyech rimane un nome caldissimo per potenziare l’attacco di Pioli: il post Mondiale del ‘Diavolo’, quindi, può portare buone notizie all’allenatore del Milan.