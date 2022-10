Il Chelsea lo libera a gennaio: che occasione per Milan e Juventus

Il Chelsea libera a gennaio uno dei suoi big: occasione ghiotta per Juventus e Milan

Il Chelsea trionfa anche a San Siro contro il Milan, garantendosi il passaggio del turno agli ottavi di Champions League.

I Blues sono ripartiti molto bene da quando è arrivato Potter sulla panchina e stanno avendo continuità di risultati. Il club londinese, però, ha diverse situazioni da risolvere all’interno della rosa, che riguardano due giocatori in particolare: Denis Zakaria e Hakim Ziyech. Il primo, arrivato negli ultimi giorni di mercato, in extremis, dalla Juventus, non ha ancora giocato neppure un minuto col Chelsea. Essendo già stato impiegato dai bianconeri, qualora anche i Blues lo impiegassero, il centrocampista svizzero non potrebbe accasarsi ad un terzo club, secondo le regole della FIFA. Ecco perché il Chelsea spera in un ripensamento della Juventus sul calciatore. Situazione diversa è quella di Ziyech che è ormai fuori dal progetto tecnico del club.

Il Chelsea libera Ziyech: occasione per Milan e Juve

Come riportato da ’90min.com’, il Chelsea sta cercando di liberarsi anche di Hakim Ziyech. L’attaccante esterno marocchino ha collezionato appena 5 presenze in questa prima parte di stagione tra Premier League e Champions, senza mai essere protagonista. Gli arrivi di Sterling e Aubameyang lo hanno chiuso e adesso è molto indietro nelle gerarchie di Potter.

I Blues hanno intenzione di girarlo in prestito e questo potrebbe coinvolgere nuovamente la Juventus ma soprattutto il Milan che anche in questa ultima sessione estiva ha provato a fare un tentativo per l’ex Ajax. Di contro, però, il il co-proprietario del club, Todd Boehly opterebbe per una cessione a titolo definitivo per fare cassa. A gennaio per Juventus e Milan potrebbe presentarsi un’occasione più che mai ghiotta.