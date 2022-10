Niente da fare per Dybala: l’esito UFFICIALE degli esami

Dybala resterà lontano dai campi per le prossime 4-6 settimane stimate, 2022 finito: a rischio anche il Mondiale in Qatar

Dopo aver messo a segno il rigore contro il Lecce, Paulo Dybala ha accusato un fastidio alla coscia sinistra ed è stato prontamente sostituito per non rischiare ulteriori complicazioni.

Le primissime valutazioni hanno fatto pensare ad un fastidio muscolare di modesta entità, ma un versamento avrebbe occultato l’azione dell’ecografia. Sarebbero serviti ulteriori accertamenti per comprendere a fondo di cosa si trattasse.

Gli accertamenti in questione sono arrivati questa mattina e non riportano nulla di buono. La risonanza magnetica ha confermato una lesione al retto femorale del quadricipite sinistro, con tempi di recupero stimati tra le 4 e le 6 settimane. Questo non vuol dire soltanto saltare gli ultimi impegni di campionato ed Europa League dell’anno solare ma essere a rischio anche per la convocazione pro-Mondale in Qatar. Starà infatti alla guida tecnica della rappresentativa Argentina capire se e in che modo Dybala potrà tornare utile alla causa.

Intanto il calciatore è già entrato a tutti gli effetti nella fase di riabilitazione e si attendono nuovi esami la prossima settimana per valutare l’andamento dell’infortunio.