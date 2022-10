120 milioni: Lotito vende Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic può dire addio alla Lazio. Il patron Lotito ha già deciso sul suo futuro: la situazione in casa biancoceleste

Ormai è diventato implacabile collezionando almeno un gol o un assist in ogni partita giocata: Milinkovic-Savic è sempre nel mirino delle big d’Europa con il patron della Lazio, Claudio Lotito, che è tornato a parlare del futuro del giocatore serbo.

Ai microfoni de “Il Messaggero” lo stesso Lotito ha rivelato: “Non ho nessun accordo con Kezman per cederlo alla Juve o a nessun altro in inverno. Anzi, ora vale 120 milioni, non più 100. Ogni mese sale il prezzo”. La Juventus ci ha provato già in passato per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri, ma lo stesso Milinkovic-Savic ha resistito sposando il progetto della Lazio. Con Maurizio Sarri è diventato sempre più al centro del gioco con tre gol e ben 7 assist già collezionati in Serie A in questo primo scorcio di stagione.

Juventus, assalto a Milinkovic-Savic

Il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma lo stesso Lotito ha fatto intendere che non c’è alcun accordo con la Juventus. Ora Milinkovic-Savic è concentrato a lavorare con Sarri per cercare di dare filo da torcere alle altre concorrenti nei piani alti della classifica. Per arrivare a lui servirebbero così anche 120 milioni di euro, una cifra alquanto proibitiva al momento per il club bianconero dopo un periodo non troppo esaltante.