Juve, maxi investimento e colpo Champions dal Psg

La Juventus si prepara a un maxi investimento per la prossima stagione: colpo Champions dal Psg per Allegri

Dovrà cambiare faccia la Juventus nella seconda parte di stagione per riuscire a risalire la classifica. La squadra di Allegri è riuscita a mettere a segno cinque vittorie consecutive ma comunque dovrà migliorare per riuscire ad avere la continuità necessaria per tornare a competere per il titolo.

Così la società juventina lavora già per il futuro della rosa bianconera e pianifica un maxi investimento per la prossima stagione. Colpo Champions dal Psg.

Calciomercato Juventus, Marquinhos il maxi investimento per il futuro

La Juventus si prepara a un’altra importante rivoluzione e in chiave calciomercato potrebbe decidere di mettere nel mirino un maxi investimento per la prossima stagione. Infatti i bianconeri potrebbero pensare a Marquinhos per rinforzare la propria difesa. Il difensore brasiliano ha un contratto con il Psg fino al 2024, ma in caso di vittoria della Champions League, o anche nel caso contrario, potrebbe considerare chiuso il cerchio a Parigi e dunque potrebbe aprire a una cessione, con la Juventus in agguato.