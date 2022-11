Scambio con la Juve: Gattuso fa infuriare Marotta

Il calciomercato, a gennaio, può vedere scaldarsi l’asse tra Juventus e Valencia: Gattuso disegna lo scambio

L’avventura di Rino Gattuso sulla panchina del Valencia parla di una classifica che vede la squadra spagnola al decimo posto nella Liga. Il tecnico calabrese sta già pensando, però, a quelli che potrebbero essere gli innesti in vista del calciomercato invernale.

E la priorità è certamente l’arrivo di un nuovo difensore che possa migliore la situazione riguardante una retroguardia che in 14 giornate ha già subito 15 reti. Ecco qquindi che la soluzione può arrivare dalla Serie A: spunta l’ipotesi scambio con la Juventus.

Niente Inter, va alla Juve: scambio a gennaio

Alcuni agenti avrebbero in mente uno scambio di prestiti con diritto di riscatto, tra Valencia e Juventus, nel prossimo calciomercato di gennaio. Da un lato Daniele Rugani, ormai relegato a riserva in quel di Torino dove ha giocato solo 259′ (3 presenze) con la squadra di Allegri. L’ex Empoli rappresenterebbe un buon profilo per rinforzare la difesa di Gattuso senza particolari esborsi dal punto di vista economico. D’altro canto, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe accaparrarsi uno dei profili che ormai da mesi è seguito con enorme interesse da Marotta e Ausilio per l’Inter.

Si tratta di Jesus Vazquez, 19enne spagnolo che ha accumulato 149′ con la squadra di Gattuso. Un terzino mancino giovane e di sicura prospettiva, caratteristiche che all’Inter (ma in questo momento soprattutto alla Juventus) appaiono prioritarie per il futuro.

Il classe 2003 può dunque vestire la casacca bianconera a partire dal prossimo gennaio: con buona pace dell’Inter.