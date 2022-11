HIGHLIGHTS | Gol e emozioni: un grande Dzeko lancia l’Inter contro l’Atalanta

L’Inter ha fatto una grande partita in casa di un’Atalanta un po’ sfortunata

L’Inter di Inzaghi ha saputo reagire allo svantaggio iniziale dopo il goal su calcio di rigore di Lookman.

I primi 15 minuti effettivamente hanno visto la Dea avere due occasioni con Koopmeiners e Luis Palomino, entrambe neutralizzate da un pronto Onana. Al 25′ i padroni di casa passano in vantaggio con un calcio di rigore, ma bastano altri dieci minuti che l’Inter sistema la situazione con Edin Dzeko, imbeccato da Lautaro Martinez. Il primo tempo si chiude sul risultato di 1-1.

La seconda frazione di gioco vede la prima occasione degna di nota al 54′, quando Zapata tenta il tiro, che però si esaurisce sul fondo. Di Marco fornisce l’assist decisivo per Dzeko, che al 56′ porta in vantaggio l’Inter con una rete facile. Passano solo altri 7 minuti e l’Atalanta si fa male da sola, a causa dell’autorete di Luis Palomino che nel tentativo di liberare l’area di testa, la butta dentro la sua porta. L’Atalanta non dispera e proprio l’autore dell’autogoal accorcia le distanze al 77′, con un colpo di testa da calcio d’angolo. Nonostante gli sforzi dei padroni di casa, la partita si chiude sul risultato di 3-2 in favore degli uomini di Simone Inzaghi.

Atalanta-Inter 2-3: highlights, tabellino e classifica

ATALANTA-INTER 2-3

Lookman 25′ (A, Rig.); Dzeko 36′, 56′ (I); Palomino 62′ (I, aut.); Palomino 77′ (A)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41*, Lazio 30, Milan 30, Inter 30*, Juventus 28, Atalanta 27*, Roma 26, Udinese 24*, Torino 20, Fiorentina 19, Bologna 19*, Salernitana 17, Empoli 17*, Sassuolo 16*, Lecce 15*, Monza 13, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6*, Verona 5

*una partita in più

**In arrivo a breve gli highlights del match