Disastro de Vrij, bufera social: “Involuzione clamorosa”

L’olandese provoca il rigore all’Atalanta e scatena i tifosi sui social, per i più è tempo di cambiare aria

La sua stagione non è iniziata col piede giusto, complice anche una serie di prestazioni negative da parte di tutto il gruppo nerazzurro che ne hanno minato il cammino. Ora Stefan de Vrij è nel pieno delle critiche non soltanto per quanto visto finora in campionato ma anche nella partita contro l’Atalanta.

È apparso troppo poco responsivo in fase di copertura, sulla scia di qualche svarione mostrato anche nel corso della passata stagione in occasione del derby con il Milan su gol di Giroud, per non parlare dell’intervento a vuoto su imbucata di Zapata in area di rigore, giudicato poi falloso dall’arbitro.

De vrij fa cavolate da due anni almeno. Non riesce a tenere contro giocatori fisici, va in crisi nera. Anche basta — El Chapo (@_el_Chapo_14) November 13, 2022

Contatto leggero, ma quell’intervento folle di de Vrij lo fa passare dalla parte del torto — Nunzio Corrasco (@ncorrasco) November 13, 2022

De Vrij involuzione clamorosa — David3s (@DAVIDE3SAN) November 13, 2022

De Vrij senza scusanti, è la fine di un’era

Il calciatore sembra soffrire di una marcata involuzione dalla quale non sembra riuscire a risollevarsi agevolmente. Per questo motivo i tifosi chiedono a gran voce che la società disponga buona parte delle sue risorse per procurare ad Inzaghi – anch’egli parte del trambusto – un degno sostituto.

Vendere de vrij e investire 30 milioni per un nuovo centrale? Meglio la sostenibilità — marvin1312 (@Marifcint) November 13, 2022

L’errore di oggi di De Vrij è sicuramente colpa di inzaghi, come anche gli errori di Dumfries e Lautato contro la Juve. — Federico Carrer (@fedecarrer) November 13, 2022