Bocciatura immediata in Roma-Torino: sostituito dopo 30 minuti

Il Torino è al momento impegnato nella trasferta contro la Roma allo Stadio Olimpico

Ivan Juric e Mourinho sono due allenatori che applicano un calcio totalmente diverso e anche uno stile differente di gestione dello spogliatoio.

Al momento si sta giocando la partita tra Roma e Torino, ma Juric ha preso una decisione drastica durante la prima frazione di gioco, mettendo in atto una bocciatura immediata e netta.

Juric boccia Voivoda, sostituito al 30′

Ivan Juric ha sostituito Voivoda senza fare troppi complimenti. Infatti dopo 30 minuti di certo non convincenti da parte del difensore tedesco, il mister lo ha fatto uscire in favore di Singo. Non è consueto assistere a una sostituzione in corso di primo tempo, se non per problemi fisici, ma come detto Juric non è certo il tipo da farsi scrupoli in favore di un buon gioco. Voivoda in tutta risposta è uscito dal campo senza scambiare neanche uno sguardo con Juric, evidentemente insoddisfatto per il cambio. La sostituzione genererà non poche polemiche e Cairo si troverà a gestire un problema ambientale non da poco.