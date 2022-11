Annuncio choc: la decisione di Ancelotti

Arriva l’annuncio a sorpresa che sicuramente spiazzerà tutto il mondo del calcio. La dirigenza cerca un piano B

La notizia è arrivata un po’ inaspettata e sta facendo il giro d’Europa toccando tutti i campionati e, soprattutto, le corde di tutti gli esperti del panorama calcistico.

Un calciatore, si sa, generalmente chiude la sua carriera intorno ai 35 anni di età, anche se non sono rare grandi eccezioni, soprattutto tra i portieri. Stavolta però a fare notizia non è Ronaldo, né Messi o Mbappé, bensì una vecchia conoscenza del calcio italiano che tutti, a proprio modo, hanno avuto modo di amare, chi più chi meno. In Spagna stanno già cercando un piano B.

Ancelotti ha deciso, si ritira: al suo posto Klopp

Sono 25 i trofei vinti da allenatore, quelli di Carlo Ancelotti, se a questi includiamo anche i 2 premi di allenatore dell’anno del 2006 e del 2014. L’allenatore italiano ha vinto tutto quello che c’era da vincere, conquistando i titoli in tutti i maggiori campionati europei (Italia, Francia, Inghilterra, Spagna) e facendo incetta di coppe internazionali. Florentino Perez ha appresso dal mister che al termine del suo contratto si ritirerà, ovvero nel 2024. Carlo Ancelotti ha 63 anni e sembra essere pago di quanto fatto in carriera (chi non lo sarebbe?) fino a ora. Fatto sta che il Real Madrid sta già cercando di porre rimedio all’addio annunciato del mister nato a Reggiolo e ovviamente i nomi in ballo sono tanti e piuttosto blasonati.

Jurgen Klopp è il primo della lista, dal momento che anche lui dovrebbe lasciare il Liverpool al termine del suo contratto nel 2024, inoltre è sempre stato un pallino di Perez. Ma non c’è solo lui sul taccuino del presidente madrileno, infatti ci sarebbe anche il nome di Tuchel e persino quello suggestivo (ma anche rischioso) di Raul Gonzalez. L’ex numero 7 dei blancos è ovviamente ben visto, sia dalla piazza che dalla dirigenza, la quale avrebbe promesso all’attuale allenatore del Real Madrid Castilla un salto di qualità, prima o poi. Insomma, il vuoto lasciato da Ancelotti non sarà per niente facile da colmare ed è bene cominciare a preparare il terreno sin da ora.