Telenovela finita, accordo con l’Inter: quando sarà UFFICIALE

Le società sono pronte a programmare non solo acquisti e cessioni, ma anche i rinnovi contrattuali dei propri calciatori.

Con i campionati che stanno per fermarsi lasciando spazio al mondiale in Qatar, le società possono proiettarsi al calciomercato. Non solo per quanto riguarda possibili acquisti e cessioni, ma anche per i tanto attesi rinnovi contrattuali, sopratutto quelli dei top player presenti in rosa.

E’ il caso dell’Inter che, non solo è vigile per possibili operazioni nel mercato di riparazione, ma è molto attiva anche sul fronte rinnovi. Proprio su questo aspetto, i nerazzurri sembrano aver finalmente trovato un accordo con uno dei calciatori più rappresentativi del club, mettendo fine ad una telenovela che va avanti da mesi.

Skriniar ha deciso: vuole restare in nerazzurro

Milan Skriniar, infatti, mai come ora è vicino al rinnovo con il club milanese. Stando a quanto riporta il portale sportmediaset, il centrale si sarebbe deciso ad accettare il contratto offerto dall’Inter, ovvero da circa 6 milioni netti a stagione. Decisiva la volontà del calciatore, che non vuole mettere in difficoltà il suo attuale club. Niente da fare quindi per il Psg, che è arrivato ad offrire un contratto da 9 milioni di euro pur di averlo nella propria rosa. I francesi, dopo averci provato in estate, avevano intenzione di tentare nuovamente questo inverno, consentendo anche all’Inter di guadagnare qualcosa dalla sua cessione. Il ragazzo, però, ha ormai deciso, con l’ufficialità del rinnovo che dovrebbe arrivare entro la fine del mese, con la nuova scadenza fissata per giugno 2027. Dopo trattative durate mesi, l’Inter sembra essere riuscita a blindare il proprio perno difensivo, che sta dimostrando un attaccamento al club importante. Tutto il popolo nerazzurro attende questo rinnovo da mesi, ed ora sta per diventare realtà. Il primo colpo di Marotta in vista del nuovo anno, dunque, si chiama Milan Skriniar, pronto ad essere sempre più bandiera di questa squadra.