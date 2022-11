Dopo Anguissa il Napoli punta un altro “colpo”

La sosta che sta per arrivare causa mondiale, è l’occasione giusta per le società di discutere del mercato e dei rinnovi contrattuali.

I campionati si avvicinano alla conclusione, con il mondiale in Qatar che sarà assoluto protagonista. Proprio per questo motivo, i dirigenti dei club possono concentrarsi non solo per quanto riguarda acquisti e cessioni, ma anche per i rinnovi contrattuali dei propri calciatori.

Un club molto attivo sul fronte rinnovi è il Napoli, che sta cercando di blindare i calciatori migliori della rosa di Spalletti. In questo senso, è arrivato da poco il rinnovo di Anguissa, e molto presto potrebbe toccare anche ad uno dei perni della fase difensiva azzurra, con il Napoli che sembra voler chiudere ogni accordo proprio durante la sosta.

Dopo Anguissa tocca a Di Lorenzo: il Napoli vuole blindarlo

Dopo Anguissa, il calciatore che la dirigenza azzurra vuole blindare è il capitano Giovanni Di Lorenzo. Stando a quanto riporta Il Mattino, infatti, il club azzurro, durante la sosta per i mondiali in Qatar, vuole avviare la trattativa per il rinnovo del numero 22, sempre più importante per la difesa del tecnico toscano. Il capitano è diventato sempre più leader non solo della squadra, ma anche all’interno dello spogliatoio e, per questo motivo, la società è pronta a concedergli un adeguamento contrattuale pur di farlo restare. Il classe 1993, è autore di una prima parte di stagione a dir poco fantastica, con un gol e tre assist in 20 partite giocate tra campionato e Champions League. La sua avventura in maglia azzurra sembra destinata a continuare ancora a lungo, con la felicità di mister Spalletti e di tutto il popolo partenopeo. Durante la sosta, potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca. Il futuro di Giovanni Di Lorenzo è sempre più azzurro.