Altro sorriso per Spalletti, UFFICIALE: ha firmato con il Napoli

Il Napoli sta proponendo il migliore gioco in Serie A, se non in Europa. Arriva un’altra bella notizia per Spalletti

Quest’anno è veramente difficile battere il Napoli. Spalletti ha dato ai partenopei un’identità di gioco perfettamente riconoscibile e, come se non bastasse, propone un bel calcio divertendo.

La prima posizione in classifica è piuttosto salda con 8 punti di distanza da Lazio e Milan, le quali dovranno macinare gioco e produrre risultati se vorranno impensierire Osimhen e compagni. De Laurentiis ha deciso di regalare un altro sorriso a Luciano Spalletti, che vede ufficializzare la firma di un giocatore ritenuto sempre fondamentale per il suo progetto.

UFFICIALE, Anguissa prolunga col Napoli

Frank Anguissa ha da poco prolungato il contratto con il Napoli, che attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito ha reso noti i dettagli. Il centrocampista camerunense ha prolungato fino al 2025, ma il Napoli ha un’opzione per un eventuale e ulteriore prolungamento fino a giungo del 2027. Anguissa ha messo nel curriculum 17 partite e 5 assist fino a ora in questa stagione, con l’aggiunta di 3 gol pesantissimi. Prelevato dal Fulham per 15 milioni, il mediano ha già generato una plusvalenza importante, se consideriamo che la sua valutazione a giugno si attestava sui 30 milioni circa. Spalletti può dormire sonni tranquilli e coccolarsi il suo centrocampista, con l’auspicio che questo possa influire ancor più positivamente sulle prestazioni del ragazzo. Ecco il comunicato del club:

La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Frank Zambo Anguissa fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2027