Allegri se lo porta all’Inter: firma gratis

L’Inter può mettere in atto una rivoluzione: Allegri per il post Inzaghi, pronto il colpo a zero dalla Juventus

Destini incrociati quelli di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. Dopo un inizio disastroso, la Juventus si è ripresa ed è adesso sempre più vicina alle prime della classe in attesa di recuperare i tanti infortunati post Mondiale.

Discorso analogo per l’Inter che, dopo il rotondo successo sul Bologna è chiamata a confermarsi nella difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini.

Dalla Juve all’Inter: ‘scippo’ di Allegri

Dal campo al calciomercato il passo è breve e la possibilità che i due tecnici lascino le rispettive panchine per nuove avventure, a giugno, sono molto più che vive. In particolar modo Allegri, destinato a salutare la Juventus e che è da tempo stimato dall’ad nerazzurro Beppe Marotta che già per il post Conte aveva valutato la firma dell’allenatore di Livorno. Adesso, con il divorzio tra i bianconeri ed il ‘Conte Max’ all’orizzonte, l’ipotesi Inter è destinata a prendere quota. E, secondo quanto riportato da ‘Interlive.it‘, l’attuale guida tecnica della Juventus avrebbe già in mente un possibile scippo alla ‘Vecchia Signora’ in caso di approdo nella Milano nerazzurra.

Si tratta di un fedelissimo di Allegri, quell’Alex Sandro che non rinnoverà con i bianconeri lasciando il club di Agnelli come il tecnico a giugno 2023. Il brasiliano rappresenterebbe il profilo perfetto per affiancare Dimarco sulla corsia mancina e rimpiazzare Gosens, da tempo dato per partente e che non ha mai impattato con la maglia dell’Inter, secondo le alte aspettative.

Ecco quindi che Allegri può regalarsi la panchina della ‘Beneamata’ e donare all’Inter un nuovo grande colpo sulla fascia sinistra della difesa: Alex Sandro può diventare nerazzurro tra poco più di sei mesi.