Sfida al Real per l’erede di Cuadrado: ha giocato anche nel City

La Juventus punta a chiudere nel miglior modo possibile la prima parte di stagione estremamente altalenante. Poi ci sarà spazio per il mercato e per il futuro

Una vera e propria altalena la prima fase della stagione della Juventus che ha già salutato la Champions ed è distante dalla vetta in campionato, pur provando a cambiare passo a partire dal derby col Torino in poi. Più di qualcosa andrà ancora registrato per i bianconeri che nell’ultima sfida di Serie A sperano di chiudere col piede giusto a margine della lunga sosta Mondiale che metterà in standby il campionato, congelando di fatto per un periodo tutta la situazione. A gennaio sarà quindi tempo di ripartire a margine anche di una sessione di calciomercato che potrebbe cambiare qualcosina, tra l’oggi e il domani.

Tra le tematiche per l’estate, più che per gennaio, c’è anche la fascia destra difensiva, con un Cuadrado che sta attraversando gli albori della sua fase calante. Peraltro nella conferenza stampa pre Verona lo stesso Allegri aveva anche chiarito i motivi del passaggio di fascia: “Ho parlato con Cuadrado, che è il capitano dopo Bonucci, si innervosiva troppo, sentiva troppa responsabilità e allora parlandoci è meglio che lo faccia Danilo”. Il nervosismo è un altro segnale di un calciatore non più al 100% come qualche anno fa.

Calciomercato Juventus, Pedro Porro suggestione a destra: dallo Sporting al futuro, col Real Madrid sullo sfondo

Allegri ha parlato quindi di nervosismo di Cuadrado, ma in generale il colombiano è già da tempo in fase calante, meno brillante rispetto al passato. Nel ruolo di terzino destro, pur mantenendo un rendimento molto elevato, Danilo non è eterno e sta inoltre anche giocando ovunque nelle posizioni difensive per dare una mano alla squadra, visti i cambi di modulo.

Alla luce del calo di Cuadrado e dell’età e dei cambi ruolo del brasiliano, appare inevitabile pensare dunque tra gennaio e soprattutto giugno pensare ad un terzino destro (buono anche a tutta fascia se si gioca a tre dietro). Potrebbe essere intrigante un’eventuale idea Pedro Porro dello Sporting CP, spagnolo classe 1999 che ha già messo insieme 5 assist in stagione. Buona gamba e discreto piede per il nativo di Don Benito, un terzino giovane e di spinta perfetto per rinnovare quella zona di campo con un calciatore futuribile ma già di comprovato valore. L’ex Manchester City potrebbe anche piacere al Real Madrid come erede di Carvajal, ed ha un contratto in scadenza 2025, con una valutazione sui 20/25 milioni di euro.