Il Milan blinda il gioiellino: accordo UFFICIALE

Ora c’è anche l’ufficialità: Pierre Kalulu rinnova col Milan, firmando un nuovo contratto fino al 30 giugno 2027

Il Milan punta su Pierre Kalulu anche per il futuro: il difensore francese prolunga per altri cinque anni il suo accordo in essere con il club rossonero.

È ufficiale il rinnovo di Pierre Kalulu col Milan: questo pomeriggio il difensore classe 2000 ha raggiunto la sede del club in via Aldo Rossi, prolungando l’accordo in essere con la società che due anni fa ha deciso di puntare su di lui prelevandolo dalla “squadra B” del Lione quasi a costo zero.

“AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Pierre Kalulu fino al 30 giugno 2027” recita il comunicato ufficiale diramato questo pomeriggio dal club rossonero. Inoltre, è stato ricordato che “Pierre è arrivato al Milan nell’estate del 2020 e da allora ha collezionato 75 presenze, ritagliandosi uno spazio importante nella difesa”.

Calciomercato Milan, rinnovo di Kalulu ufficiale

Nonostante la giovane età, Pierre Kalulu in questi due anni ha dimostrato di avere la stoffa per diventare un difensore importante. Finora, infatti, ha già collezionato settantacinque gettoni di presenza tra campionato e coppe, trovando anche la via del gol in due occasioni.

Un calciatore giovane e di grande prospettiva, ma già al centro del progetto di Stefano Pioli. Il rinnovo fino al 2027 ufficializzato in queste ore dovrebbe portare il giocatore a guadagnare circa due milioni di euro a stagione e rappresenta una blindatura nei confronti delle possibili offerte di mercato.