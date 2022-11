HIGHLIGHTS Verona-Juventus 0-1: Kean regala la quinta sinfonia consecutiva ai bianconeri

Pur soffrendo, la Juve ottiene la quinta vittoria consecutiva mantenendo inviolata la sua porta: decisivo un gol di Moise Kean

E siamo a cinque. Come le vittorie consecutive. Come le gare senza subire gol. La Juve fa un altro passo in avanti nella rincorsa ‘impossibile’ al Napoli capolista espugnando il ‘Bentegodi’ di Verona con un gol di Moise Kean al 60′.

Un’affermazione sudata, di misura, di ‘cortomuso’ come direbbe Allegri, ottenuta non senza penare. Il Verona ha infatti disputato un’ottima gara, rischiando in più di un’occasione di beffare i bianconeri sul finale. Al 77′ e all’85’, grande lavoro per l’arbitro Di Bello che, richiamato al VAR da Guida, decide di non concedere agli scaligeri il calcio di rigore dopo il sosepetto mani di Danilo in area (primo episodio), e dopo la gamba tesa di Bonucci su Verdi (secondo episodio, in cui il fischietto ha poi decretato una punizione a favore dei bianconeri). La Juve può ad ogni modo festeggiare la sua quinta vittoria consecutiva, che la porta momentaneamente al terzo posto, a 10 punti dal Napoli capolista.

Verona-Juventus 0-1: highlights, tabellino e classifica

VERONA – JUVENTUS 0-1

60′ Kean

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 38, Milan 30, Juventus 28, Lazio* 27, Inter 27, Atalanta 27, Roma 26, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Sassuolo 16, Bologna 16, Empoli 14, Monza* 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Hellas Verona 5.

*Una partita in meno

** A breve in arrivo gli highlights del match