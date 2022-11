Colpo a casa Ancelotti: la rivelazione inglese beffa la Juve

In vista del mercato di gennaio, due ricchi club inglesi si danno battaglia per l’obiettivo bianconero: ma c’è una grande favorita

Dopo aver toccato il punto più basso tra la trasferta di Haifa e la gara di Lisbona contro il Benfica, la Juve di Max Allegri ha ripreso a correre in campionato. Nelle ultime 4 gare sono arrivate altrettante vittorie, e senza subire reti. La strada verso la risalita, verso la rimonta impossibile al Napoli capolista, è lunga e tortuosa. Servono investimenti nel mercato di gennaio se si vuole pensare di avviare il lungo inseguimento al titolo.

Partendo dall’assunto che in questa fase della stagione servono giocatori già pronti, e non scommesse su giovani talenti che potrebbero esplodere ma nel medio-lungo periodo, gli occhi sono fissati da tempo su un esubero del Real Madrid. Un giocatore arrivato 4 anni fa per decine di milioni di euro ma che, complice anche una lunga serie di infortuni, non ha mai dimostrato il suo valore.

Hazard vola in Premier: Juve a bocca asciutta

Secondo quanto riferito dal tabloid inglese ‘The Sun’, la rivelazione della Premier 2022/23 – il Newcastle del ricco principe Bin Salman – e il rinnovato Aston Villa di Unai Emery, sarebbero sulle tracce di Eden Hazard, l’ex enfant prodige del calcio belga. In scadenza di contratto a giugno 2024, ma ormai fuori dal progetto tecnico delle Merengues, l’ex Chelsea potrebbe partire per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Quello che preoccupa la dirigenza della Juve, oltre alla possibile asta sul costo del cartellino, è la disponibilità economica, in termini di offerta sullo stipendio anno del giocatore, che Magpies e Villans possono mettere sul piatto. Le intenzioni di Cherubini e Arrivabene erano quelle di trattare sulla base di un prestito fino a fine anno. E poi si sarebbero fatte le opportune valutazioni. Il doppio assalto inglese, col Newcastle strafavorito nella corsa al belga, lascia i bianconeri a bocca asciutta.