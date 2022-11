Serie A, c’è l’accordo: Firmino è pronto a firmare

L’attaccante è pronto a mettere la firma sul contratto, trovato l’accordo: svolta clamorosa per le big di Serie A

Nonostante si sia nel bel mezzo della stagione, i top club di tutta Europa guardano a quelle che saranno le occasioni di calciomercato da cogliere tra gennaio e giugno. Un 2023 all’insegna del cambiamento per molte grandi squadre, italiane e non solo.

E tra i nomi che circolano ormai da mesi per la Serie A rimane quello di Roberto Firmino, talento in scadenza il prossimo 30 giugno con il Liverpool.

Firmino in Serie A: svolta per la firma

Non è un mistero che club come Milan, Juventus e Roma ci abbiano pensato in passato e siano tentati dall’accogliere Roberto Firmino, a zero, al termine dell’attuale stagione. Secondo quanto viene riferito da ‘Footballinsider’, però, molto sembrerebbe in procinto di cambiare per il centravanti brasiliano. Se fino a qualche mese fa il suo addio pareva scontato ed inevitabile, adesso con la partenza di Manè e gli infortuni di Luis Diaz e Diogo Jota hanno ridato grande spazio all’attaccante.

E adesso Firmino avrebbe deciso di rimanere, visto che a Liverpool si trova benissimo ed il feeling con Klopp sembra tornato come un tempo. Ecco quindi che per Juventus, Roma e Milan la pista che porta al brasiliano sembrerebbe raffreddarsi quasi irrimediabilmente.

In questa stagione, il bomber ha segnato 8 gol con 4 assist vincenti in 18 apparizioni complessive tra Premier League, Champions League e Community Shield.