E’ UFFICIALE, nuovo allenatore: il primo colpo è Ronaldo

E’ un sabato delle grandi sorprese quello odierno, con tanti cambiamenti in campo europeo

Che Ronaldo abbia fatto parlare di sé in queste settimane non è più una novità. I dissapori col Manchester United e con Ten Haag sono ormai risaputi, come è noto il fatto che il portoghese lascerà di sicuro la sponda rossa di Manchester.

Chiaramente sono molte le squadre interessate al talento ex Juventus e sono arrivati sondaggi e interessamenti anche dalla MLS statunitensi e dai campionati più ricchi. CR7 però sta prendendo tutto il tempo necessario per decidere la sua destinazione e risolvere la sua situazione contrattuale con i Red Devils. Intanto in Premier League è ufficiale l’ingaggio del nuovo allenatore.

Lopetegui al Wolverhampton: vuole Ronaldo

L’ex allenatore del Siviglia, esonerato ad ottobre dopo la sconfitta contro l’Atletico (anche se rimasto in panchina contro il Borussia), ha ufficialmente preso le redini in casa Wolves, squadra che di certo non se la sta passando bene dal punto di vista della classifica. Infatti i lupi occupano la penultima posizione in Premier League e l’avvento di Lopetegui potrebbe dare il giusto scossone per un cambio di rotta.

L’allenatore spagnolo avrebbe subito chiesto un colpo grosso per gennaio, facendo il nome di Cristiano Ronaldo, il quale sta vivendo un triste momento al Manchester e sarebbe anche disposto ad accettare una sfida così particolare. I nodi da sciogliere rimangono sempre gli stessi però, perché i Red Devils sarebbero disposti a liberarlo per gennaio, tuttavia il portoghese vorrebbe riconosciuta una parte del suo ingaggio per l’anno successivo, ancora coperta dal suo attuale contratto.

Lopetegui arriva da un inizio stagione a dir poco fuori dai consueti canoni cui aveva abituato il Siviglia, infatti con una sola vittoria in 7 partite di Liga ha passato la sua peggiore stagione da quando era al club andaluso. Ronaldo dal canto suo ha ricominciato a giocare nell’ultima partita contro il West Ham, ma lo strappo con il Manchester United sembra difficile da ricucire.