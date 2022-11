Il PSG inguaia Juve e Milan: l’intreccio che fa godere l’Inter

Buone notizie per l’Inter, col Paris Saint Germain che avrebbe mollato Skriniar: il club francese pensa ad un obiettivo di Juventus e Milan

Questo sabato sarà un buon antipasto di ciò che ci aspetta domani. Stasera, dopo il big match fra Atalanta e Napoli, scenderà in campo il Milan, con i rossoneri che affronteranno lo Spezia targato Luca Gotti tra le mura amiche di San Siro. Ottenuta la qualificazione agli ottavi di Champions League, gli uomini di mister Stefano Pioli ora puntano a lasciarsi subito alle spalle la brusca frenata in quel di Torino.

La Juventus, invece, cerca una scossa e – in tal senso – il Derby d’Italia può rappresentare la svolta della stagione bianconera (finora altamente deludente). I piemontesi necessitano di un risultato positivo, al fine di non perdere ulteriore terreno in Serie A. Un successo ai danni dell’acerrima nemica Inter ridarebbe fiducia all’intero ambiente e permetterebbe di guardare al futuro con molto più ottimismo.

Anche perché in questo momento la ‘Beneamata’ sta attraversando un periodo positivo dal punto di vista psicofisico. Simone Inzaghi è riuscito a riprendere in mano il gruppo nerazzurro, capace di conquistare il passaggio del turno nella massima competizione europea a un turno dalla conclusione della fase a gironi. E giunge pure un’ottima novità sul fronte calciomercato, che si lega indirettamente ai cugini milanesi e alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Inter e Milan | Il PSG molla Skriniar e pensa a N’Dicka

Entriamo più nello specifico: come noto, il Paris Saint Germain corteggia da tempo Milan Skriniar, in scadenza di contratto giugno 2023. Stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, però, i francesi avrebbero deciso di mollare definitivamente la pista che porta al centrale slovacco. La priorità dell’ex Sampdoria è restare in nerazzurro rinnovando l’accordo e l’Inter è disposta a venire incontro al suo totem, in modo da proseguire questo rapporto.

Di conseguenza, il club parigino si guarda attorno alla ricerca di valide alternative. Uno dei nomi che stuzzica la fantasia del PSG, sempre secondo la fonte citata, sarebbe Evan N’Dicka, il quale presenta la stessa situazione contrattuale di Skriniar con l’Eintracht Francoforte. Parliamo di un profilo che piace parecchio a Juventus, Milan e anche alla Roma di José Mourinho in Serie A. Ma l’interesse di Galtier e Campos complica non poco i piani delle italiane.