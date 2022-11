Juve-Inter, via allo scambio folle per Milinkovic-Savic

Il calciomercato di Inter e Juventus prende forma, con Milinkovic-Savic come grande sogno per l’estate: c’è l’offerta faraonica

Non è affatto un mistero che Sergej Milinkovic-Savic sia stato e resti tra i grandi protagonisti della Serie A. Con la Lazio sta facendo faville, è da anni sulla cresta dell’onda con numerosi top club sparsi per l’Europa che sogna di convincere Claudio Lotito a cedere il suo campione.

Un’impresa che fino ad ora si è dimostrata ardua: il presidente continua ad alzare il tiro e la valutazione dell’ex Genk è schizzata adesso intorno ai 100 milioni di euro.

Scambio e cash: così va via Milinkovic-Savic

Ecco che all’orizzonte sembra prospettarsi una succulenta proposta per il cartellino del centrocampista che, attualmente, rimane in scadenza il 30 giugno 2024 con i biancocelesti. Juventus ed Inter valutano l’assalto, ormai da tempo, a Milinkovic-Savic. Non sarà affatto semplice, sia per le altissime richieste di Lotito sia perché altre società sono pronte a fare follie per regalarsi il forte centrocampista. Tra questa, ovviamente, il PSG che ha pronta un’offerta quasi irrinunciabile per il club capitolino, ad un anno dalla scadenza contrattuale.

80 milioni di euro cash più il cartellino di Pablo Sarabia, valutato circa 15-20 milioni di euro e che a Parigi ha sì collezionato 14 presenze ma con soli 467’ in campo agli ordini di Galtier. Ecco quindi che la valutazione di circa 100 milioni richiesti dal presidente della Lazio sarebbe soddisfatta dalla società di Al-Khelaifi, in vista dell’estate 2023.

Situazione dunque in divenire riguardo al futuro di Sergej Milinkovic-Savic che ha fino a questo momento trascinato la Lazio con 17 presenze, 5 gol e ben 7 assist nei primi due mesi e mezzo di questa stagione.