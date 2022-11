Maxi intreccio tra Italia e Spagna: Allegri ha il suo nuovo bomber

Si sta per creare un grande domino di mercato che potrebbe far felice Massimiliano Allegri e la Juventus

Spesso alcuni acquisti sono liberati da altri colpi collaterali. E’ quanto sta per accadere tra Italia e Spagna e questo potrebbe riflettersi proprio sulla Juventus di Allegri, che di certo ha estremo bisogno di rimpolpare la sua rosa.

I bianconeri infatti, seppur vittoriosi nell’ultima partita di Serie A, non si può dire stiano convincendo a livello di gioco e di organico, motivo per cui la dirigenza potrebbe muoversi già a gennaio e sfruttare quanto sta arrivando da indiscrezioni in Spagna. Barcellona, Siviglia e Juventus potrebbero prendere parte a un giro di mercato.

Depay via a gennaio, arriva Rafa Mir

Memphis Depay ormai è praticamente un caso. Il Barcellona non è riuscito a liberarsene in estate e potrebbe finalmente riuscirci nella finestra di mercato invernale, dopo il mondiale. Infatti, secondo El Gol Digital, il Siviglia è alla folle ricerca di un attaccante che sia in grado di segnare e di concretizzare il gioco di Sanpaoli. Il Barça potrebbe incassare una cifra tra i 5 e i 7 milioni di euro, che se consideriamo la scadenza del suo contratto nel 2023 per l’olandese, è una somma più che dignitosa. Questo però aprirebbe la strada verso Torino a Rafa Mir, venticinquenne nato a Cartagena che veste, per l’appunto, la maglia del Siviglia.

L’attaccante alto 191 centimetri ha preso parte a 9 uscite della compagine di Sanpaoli e siglato un goal, tuttavia nel campionato di Serie A potrebbe fare molto bene. L’affare Depay sembra cosa certa secondo i media spagnoli e, indubbiamente, Rafa Mir non troverebbe più molto spazio per mettersi in luce. La Juventus potrebbe avanzare un’offerta dopo il mondiale in Qatar, anche se l’attuale valutazione di 19 milioni di euro non è del tutto congrua alle attuali prestazioni dell’attaccante spagnolo.