Controsorpasso Milan : bomber ‘strappato’ all’Arsenal

Il Milan ha nel mirino un bomber che in Europa continua a sorprendere: controsorpasso sull’Arsenal e scambio per l’attaccante

Servirà una notte da leoni per il Milan in questa serata di Champions League. Contro il Salisburgo a San Siro i rossoneri hanno due risultati su tre per assicurarsi il passaggio agli ottavi di finale, ma sarà comunque importante riuscire a vincere contro il club austriaco.

Proprio questa sera Paolo Maldini potrà osservare da vicino uno degli obiettivi del calciomercato del Milan, finito nel mirino anche dell’Arsenal. Per sorpassare i ‘Gunners’ il Milan potrebbe mettere sul piatto uno scambio più soldi.

Calciomercato Milan, Okafor osservato speciale: scambio più soldi per sorpassare l’Arsenal

In Champions League stanno sbocciando diversi giovani talenti che attirano l’attenzione di grandi club europei. Tra questi c’è anche Noah Okafor, attaccante del Salisburgo classe 2000 che in questa stagione in 19 partite giocate ha totalizzato 9 reti, di cui 3 in Champions League.

Questa sera affronterà il Milan a San Siro e i rossoneri avranno l’opportunità di osservarlo da vicino. Il Milan infatti è uno dei club interessati all’attaccante insieme all’Arsenal. Per battere la concorrenza dei ‘Gunners’ il club rossonero potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Lazetic, attaccante arrivato dalla Stella Rossa in estate, ma che non è riuscito a ritagliarsi spazio in prima squadra. Oltre al giovane attaccante verrebbe aggiunta anche una somma cash per convincere il Salisburgo e assicurarsi Okafor.