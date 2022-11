Mourinho-Sarri accendono il derby: “Pagliaccio”

Le tensioni tra i due allenatori anticipano il duello del derby tra Roma e Lazio, ma le recenti dichiarazioni del portoghese non sono ben accette

Appena qualche giorno fa, in seguito alla vittoria contro il Verona, José Mourinho aveva rilasciato una serie di dichiarazioni a caldo non soltanto sulla prestazione appena fornita dai suoi – con meriti anche a Nicolò Zaniolo oltre che sul baby Volpato – ma aveva anche punzecchiato il direttissimo rivale Maurizio Sarri in vista del bollente derby capitolino Roma–Lazio della prossima domenica.

“Io penso sempre alla partita seguente sul calendario. Se un allenatore pensa ad una partita in particolare invece che concentrarsi su quella che segue, sbaglia. Ho già avuto esperienze di questo tipo, quando commetti l’errore è poi difficile conviverci”, aveva detto il portoghese quasi a voler rivolgere al rivale una lezione di vita.

Mou punta il dito, ecco la risposta di un supertifoso

Queste dichiarazioni non sono poi state prese di buon giusto dalla tifoseria avversaria, tantomeno da uno come Emanuele Artibani, tifosissimo delle ‘Aquile’, che a sua volta ha così ribadito in diretta streaming sul canale twitch ‘TvPlay’: “Se le parole di Mourinho andranno in porto allora sarà un gran successo, altrimenti dovrà mettersi il naso rosso da pagliaccio”.

Il guanto di sfida, dunque, è lanciato. Non resta che attendere l’inesorabile avanzare del tempo sino agli sgoccioli del fischio finale della partita in questione per capire quale tra le due eterne rivali la spunterà sull’altra.