Da Parigi a Torino, nuovo colpo bianconero

Nuova occasione dal Paris Saint-Germain per la Juventus di Massimiliano Allegri. Le cifre e tutti i dettagli del possibile affare

“È una partita importante. Oggi è una conferenza strana, la prima per me che faccio dopo 10/12 anni in cui non ci giochiamo il risultato del passaggio del turno o che non è decisiva per la Champions“.

Massimiliano Allegri e la Juventus vogliono l’Europa League dopo il fallimento in Champions: “Domani è decisiva per l’Europa League, dobbiamo cercare di andarci perché è bella e importante, è sempre una competizione europea. Dobbiamo fare una partita giusta perché affrontiamo una delle squadre migliori d’Europa”. Di fronte ai bianconeri, all’Allianz Stadium, ci sarà il Paris Saint-Germain di Messi e Mbappé, con Neymar assente per squalifica. Potrebbe così esserci una nuova occasione per Sarabia, esterno spagnolo già accostato ai bianconeri e possibile osservato speciale all’Allianz Stadium.

Calciomercato Juve, possibile ritorno di fiamma per Sarabia

L’ex canterano del Real Madrid, reduce dal positivo prestito allo Sporting, è ovviamente chiuso dal tridente dei sogni e ha pochissime occasioni di scendere in campo col PSG. Sarabia potrebbe così tornare di moda per la Juventus, rappresentando un’ottima alternativa per le fasce anche alla luce della continua emergenza infortuni che sta tormentando la squadra di Allegri. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e la valutazione del club parigino dovrebbe essere contenuta (10-15 milioni di euro), anche attraverso la possibile formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo l’affare Paredes, l’asse Torino-Parigi è già aperto. Staremo a vedere.