Juve-PSG, i tifosi non risparmiano il veterano

Grande clima, fuori dall’Allianz Stadium, per il match tra Juve e PSG. I tifosi bianconeri non si sono limitati ai soli applausi

Prima di un match che potrebbe portare solo delle insidie al futuro cammino della Juve in Europa League – i bianconeri possono ancora essere superati dal Maccabi Haifa nella lotta al terzo posto – i tifosi juventini hanno creato, attorno all’Allianz Stadium e dentro, nell’immediato pre-gara, un clima quasi da finale.

Oltre ad aver sonoramente fischiato l’arrivo del pullman ospite nel piazzale antistante all’impianto, i supporters bianconeri hanno molto sportivamente applaudito Leo Messi, la cui grandezza va evidentemente oltre i colori, e incoraggiato i propri beniamini alla lettura delle formazioni allo stadio. Non proprio tutti, a dire il vero.

Juventus-PSG, Bonucci fischiato allo Stadium

Tra i più osannati dai tifosi bianconeri non poteva mancare Federico Chiesa, che torna finalmente in panchina dopo quasi 10 mesi di assenza dai campi. Anche Fagioli e Miretti hanno preso la loro meritata ed incoraggiante razione di applausi ma prima, scorrendo il reparto difensivo, si è sentito qualche mugugno di troppo.

Dalla curva, il settore più acceso del tifo bianconero, sono infatti piovuti dei fischi indirizzati a Leonardo Bonucci, recentemente già oggetto di critiche da parte degli Ultras. Non si può certo dire che la maggioranza abbia disapprovato la scelta di Allegri – che tra l’altro aveva ben poche alternative in difesa se nn il solo Rugani – di mandare in campo il capitano, ma sorprende un po’ aver sentito addirittura dei fischi in un momento così delicato. Il destino ha però premiato il difensore bianconero, autore poi, al 39′ del primo tempo, del gol in spaccata che ha regalato il pareggio, col quale si è chiuso il primo tempo, alla Juve. Una bella rivincita.