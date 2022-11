Tutti pazzi per Calhanoglu: ora l’Inter trema

Il PSG di Galtier potrebbe aver messo gli occhi su Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Gran parte del resto della stagione dell’Inter di Simone Inzaghi passerà dalla sfida di domenica sera in casa della Juventus di Massimiliano Allegri.

I nerazzurri, reduci da un mese di ottobre pieno di vittorie, fatta eccezione per la sconfitta interna contro la Roma di Josè Mourinho, sono pronti ad arrivare alla sosta per il Mondiale con l’intenzione di fare un ultimo filotto che, verosimilmente, li porterebbe davvero a ridosso della testa della classifica del campionato italiano di Serie A. L’Inter, che in queste settimane ha dovuto fare a meno di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, ha fatto di necessità virtù e si è riscoperta squadra a partire dalla grande prestazione messa in mostra a San Siro contro il Barcellona di Xavi. Una vittoria pesantissima per la classifica in Champions, ma anche e soprattutto per l’umore dell’ambiente nerazzurro che, da lì, ha ripreso a correre come lo scorso anno e anche in Serie A sono arrivate soltanto vittorie. Il grande protagonista di questo ottobre da urlo è senza dubbio Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, arrivato a parametro zero dal Milan, si sta affermando come uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A e la scelta di Inzaghi di schierarlo davanti alla difesa è stata la vera chiave di volta del momento dell’Inter.

Calciomercato Inter, Calhanoglu stupisce e fa gola

Le prestazioni di Calhanoglu non sono di certo passate inosservate ai top club del calcio europeo, uno su tutti il PSG di Galtier. I parigini, in vista della prossima finestra invernale di calciomercato, potrebbero andare all’assalto del giocatore turco il cui contratto con l’Inter scadrà nel 2024. La valutazione che il club nerazzurro fa di Calhanoglu è di circa 40 milioni di euro, una cifra molto alta se andiamo a considerare anche la breve durata dei termini in essere fra la società meneghina ed il calciatore, per il quale non sono ancora partiti dialoghi di sorta sul rinnovo del contratto.