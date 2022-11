Xavi addio, Laporta pesca in Premier: il tecnico di prende il bianconero

Dalla Spagna viene lanciata un’indiscrezione: al posto di Xavi arriverebbe il rampante tecnico a cui piace un giocatore della Juve

Se escludessimo la Champions League dal giudizio sulla stagione del Barcellona, probabilmente il lavoro di Xavi sarebbe considerato ottimo. La squadra blaugrana insegue il Real Madrid ad un solo punto in classifica, con le Merengues che stanno mostrando, negli utlimi tempi, delle crepe sconosciute da quando Ancelotti siede sulla panchina dei capitolini.

Purtroppo per l’ex metronomo di Guardiola però, il disastroso cammino europeo pesa eccome sugli umori della piazza. La precoce eliminazione dalla massima competizione europea ha reso la panchina blaugrana bollente. Dopo i massicci investimenti estivi, il presidentissimo Joan Laporta si sarebbe aspettato qualcosa di meglio. Ecco che allora il quotidiano catalano ‘Sport‘ lancia un’indiscrezione che rischia di avere dei riflessi anche sulla Juventus.

Il Barcellona punta Arteta, che a sua volta chiede Rabiot

Il giovane allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta, capolista in Premier, è un profilo che inizia a piacere dalle parti della città catalana. La formazione calcistica dell’ex assistente di Pep Guardiola poi, rappresenta una garanzia di continuità con un certo tipo di calcio, quello appunto vincente messo in mostra da Pep, che a Barcellona non hanno mai dimenticato. Perchè legato alle pagine più gloriose della storia del club.

Oltre alla clamorosa indiscrezione su Arteta, sul quale Laporta si riserva di portare l’assalto a fine stagione, dopo aver verificato i progressi della sua squadra in Liga, c’è un altro rumor. Il tecnico basta stravede per Adrien Rabiot, il francese della Juve che proprio quest’anno sta dando il meglio di sè nella pur travagliata stagione bianconera. Già oggetto delle mire del Manchester United nello scorso agosto, prima che i Red Devils ingaggiasserro Casemiro, il transalpino potrebbe approdare a Barcellona come prima richiesta del neo allenatore.