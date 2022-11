Champions League: niente impresa dell’Inter, Napoli beffa ad Anfield

Sconfitte a testa alta rispettivamente contro Bayern e Liverpool, Inter e Napoli possono recriminare su sfortuna ed errori arbitrali

Fortunatamente, essendo già quaificate, si può parlare più serenamente di errori arbitrali e di sfortuna per gisutificare due sconfitte a loro modo rocambolesche. Soprattutto nel caso del Napoli, uscito con zero punti dal campo del Liverpool dopo una gara che ad un certo punto i partenopei avevano addirittura sbloccato a proprio favore.

Peccato che il VAR ha colto Ostigard, che al 53′ aveva trafitto Alisson, in un fuorigioco millimetrico che ha vanificato la gioia del difensore. Ci hanno poi pensato Salah all’ 85′ e Darwin Núñez al 98′ – gol stavolta convalidato dal VAR ma anche qui per pochissimo -a completare la beffa per l’undici di Luciano Spalletti.

Liverpool-Napoli 2-0 e Bayern Monaco-Inter 2-0: i tabellini

Non è andata molto meglio all’Inter, che dopo 8′ si è vista negare, sempre dal VAR, un rigore abbastanza chiaro per una ‘parata’ di Mané su tiro di Barella. Archiviato il primo tempo sullo 0-0, i nerazzurri possono reciriminare, nella prima frazione, anche per un gol divorato da Lautaro Martinez. Di Pavard al 32′ del primo tempo e di Choupo-Moting al 72′, le successive reti dei bavaresi, che chiudono il girone a punteggio pieno.

BAYERN MONACO – INTER 2-0 32′ Pavard, 72′ Choupo-Moting

LIVERPOOL – NAPOLI 2-0 85′ Salah, 98′ Darwin Núñez