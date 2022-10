Milan, il big via in estate: Maldini ha già scelto il sostituto

Le ultime di calciomercato danno i rossoneri indirizzati sull’acquisto di un centrocampista tra le rivelazioni del nostro campionato di Serie A

Non solo l’Inter, anche il Milan potrebbe dire addio ad un big (almeno uno…) nel prossimo calciomercato estivo. Il grande favorito resta Rafael Leao, se non altro per via delle difficoltà enormi per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2024.

Nella medesima situazione, anche se la distanza tra domanda e offerta è più sottile, c’è Ismael Bennacer. Anche il contratto dell’algerino, infatti, termina nel 2024. E con lui fin qui non si è nemmeno riaperto il discorso prolungamento. L’ex Empoli piace molto in Premier, nella fattispecie all’Arsenal dove ha militato da ragazzo.

Restando al centrocampo, pure Tonali è sull’agenda delle big inglesi. In particolare del Liverpool di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco pare essere un grande estimatore del nativo di Lodi.

Calciomercato Milan, Makengo per sostituire Tonali o Bennacer

Sicuramente Maldini e Massara non su farebbero trovare impreparati in caso di partenza di uno tra Bennacer e Tonali. Per la mediana sarebbe già concreta la pista che porta a Makengo, 24enne francese tra le rivelazioni della nostra Serie A. Un lottatore, ma anche uno bravo a inserirs, il numero 6 dell’Udinese ha un contratto fino al 2025 e una valutazione di circa 20 milioni di euro.