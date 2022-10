Ancelotti ci rinuncia: ‘assist’ alla Juve da 90 milioni

La Juventus è sempre attiva in ambito di calciomercato e osserva un talento seguito da numerose big, tra cui il Real Madrid di Ancelotti

Vittoria molto significativa per la Juventus. Contro il Lecce non c’era altra strada, se non quella che avrebbe portato i bianconeri ai tre punti. Tre punti che vogliono dire ossigeno, a maggior ragione considerando l’eliminazione dalla Champions League avvenuta lo scorso martedì per mano del Benfica.

La dirigenza, intanto, continuano a tenere d’occhio temi legati al calciomercato, perché ovviamente la rosa dovrà subire necessariamente delle modifiche. In tal senso, piace parecchio Mykhaylo Mudryk, ala/trequartista di proprietà dello Shakthar Donetsk che sta letteralmente conquistando tutti in questa prima parte di stagione con le sue giocate. Non a caso, diversi top club hanno puntato il mirino su di lui. Tra cui il Real Madrid targato Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juventus, il Real molla Mudryk: la pista rimane complicata

Ma i ‘Blancos’, stando a quanto riferisce il portale ‘Todofichajes.com’, avrebbero deciso di rinunciare definitivamente al talento ucraino classe 2001 (21 anni). Il prezzo comunque rimane estremamente elevato, intorno ai 90 milioni di euro. Inoltre, la concorrenza è folta: il Paris Saint Germain pare resti in contatto con l’entourage del calciatore. E si registra anche l’interesse di Arsenal e Manchester City. Dunque, è veramente arduo immagineìare un trasferimento di Mudryk alla Continassa.